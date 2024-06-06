Свыше 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Подмосковья

«Каждый год родители учащихся особенно начальной школы сталкиваются с проблемой - куда в летние каникулы определить детей. Не у всех, к сожалению, могут прийти на помощь бабушки и дедушки, да и дома од В регионе на базе школ будут работать более 900 лагерей. Планируется, что они будут принимать ребят в три смены: с 10 июня по 9 июля, с 15 июля по 12 августа и с 1 по 29 августа.

«Отмечу, что 620 лагерей будут работать по выбранному профилю - больше всего, 164 из них, по направлению „Орлята России“, 84 - по направлению БДД, 83 - со спортивным уклоном и 71 - по направлению Российского движения детей и молодежи „Движение первых“», - заключила Самединова.

Заниматься детьми в этот период будут свыше 13 тысяч работников сферы организации отдыха и оздоровления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский».

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