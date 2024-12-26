Свыше 70 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января

Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, в прошлом году донорами стали 53 тысячи жителей региона, а в этом – почти 69 тысяч. Из них 17 тысяч сдали кровь впервые.

«С начала текущего года Московский областной центр крови заготовил 71 тонну крови и ее компонентов, что на две тонны больше, чем за аналогичный период 2023 года», - сказал он.

Донорскую кровь и ее компоненты используют при лечении людей с серьезными травмами, ожогами, пострадавших в ДТП, а также новорожденных с патологиями.

Узнать больше о донорстве можно на тематическом интернет-портале.