26 декабря 2024, 11:44

Свыше 70 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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С начала года жители Подмосковья сдали 71 тонну донорской крови и ее компонентов. Сделать это можно в специализированных учреждениях, а также в ходе выездных акций.

Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, в прошлом году донорами стали 53 тысячи жителей региона, а в этом – почти 69 тысяч. Из них 17 тысяч сдали кровь впервые.

«С начала текущего года Московский областной центр крови заготовил 71 тонну крови и ее компонентов, что на две тонны больше, чем за аналогичный период 2023 года», - сказал он.

Донорскую кровь и ее компоненты используют при лечении людей с серьезными травмами, ожогами, пострадавших в ДТП, а также новорожденных с патологиями.

Узнать больше о донорстве можно на тематическом интернет-портале.

Больницы
26 декабря 2024, 12:45
Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнил мечту девочки из Воскресенска
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Акция «Елка желаний» продолжается в Воскресенске. Накануне в ней поучаствовал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Народный избранник принял участие в акции во время поездки в Воскресенск. Он исполнил желание семилетней Ксюши. Девочка попросила у главного волшебника страны Деда Мороза тюбинг и подарки для ее четырех сестер.

«С большой радостью исполнили мечту многодетной семьи из Воскресенска. Совместно с главой администрации Алексеем Малкиным и директором филиала „ОХК „Уралхим“ Дмитрием Трушковым встретились с Ксюшей и ее мамой, чтобы поздравить с наступающими праздниками и вручить подарки. Особенная атмосфера волшебства царит в такие моменты: очень приятно видеть искреннюю детскую радость», - сказал Никита Чаплин.

Отметим, что эта акция благотворительная. Ее организовали активисты «Движения первых».

Дети Депутаты Новый год Воскресенск
26 декабря 2024, 12:04
Видеокамер для выявления дефектов чистоты станет больше в Подмосковье в 2025 году
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Искусственный интеллект помогает обеспечивать чистоту и безопасности в Подмосковье. О том, как эта система успешно работает в регионе в интервью «360» рассказал заместитель председателя правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Умные камеры автоматически выявляют нарушения, после чего инспекторы могут вынести нарушителю административный штраф. Они определяют парковку рядом с мусорными площадками, стихийные свалки и другие нарушения чистоты и порядка.

Сейчас в области работает около 100 таких устройств, а в следующем году их станет еще больше.

«У нас есть мобильные камеры, у нас есть шесть машин с мобильными камерами, которые объезжают самые проблемные территории, и в автоматическом режиме они показывают нам нарушения. Эта информация является основой в том числе для вынесения штрафов», - рассказал министр.

Благоустройство
26 декабря 2024, 12:01
Школьников из Лобни наградили премиями губернатора Московской области
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Ученики коррекционной школы из Лобни получили премию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Их отметили за успехи в образовании и спорте.

Награду получили двукратный чемпион Московской области по плаванию Алексей и победитель всероссийской олимпиады по математике для детей с ограниченными возможностями здоровья Юлия из Лобни.

Премию губернатора Московской области получают отличившиеся достижениями в различных направлениях жители Подмосковья.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, получать высокие результаты помогает в том числе доступная образовательная среда, которая развивается в муниципалитете.

«Разработка специализированных программ и активное сотрудничество с родителями - приоритетное направление работы областной и городской администраций и педагогов. Это способствует успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Профессиональная поддержка педагогов и специалистов играет важную роль в укреплении эмоционального состояния и развитии социальных навыков таких детей», - отметила Анна Кротова.

Награды Лобня Школьники
26 декабря 2024, 11:53
Более 13 тысяч писем Деду Морозу отправили из парков Подмосковья в Великий Устюг
Министерство культуры и туризма Московской области
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В парках Московской области прошел торжественный сбор писем Деду Морозу. Их отправили в Великий Устюг из 45 округов.

«Мы собрали письма Деду Морозу из подмосковных парков и подвели итоги конкурса по вручению знака качества „Дед Мороз рекомендует“ в одной из лучших Резиденций - в парке Мира Мытищ. В 2023 году отправили в Великий Устюг более девяти тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысячи», - сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Для гостей подготовили развлекательные мероприятия, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также чаепитие. В течение декабря уходящего года в парках работало 116 Почт Деда Мороза, 59 Резиденций продолжат работу до конца январских праздников 2025 года.

Новый год Парки Дед Мороз

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