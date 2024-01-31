Свыше 70 подъездов отремонтируют в Химках в 2024 году

Ремонтные работы проведут комплексно: обновят входные группы, лестничные марши, заменят окна и двери, уложат новую плитку и установят современные почтовые ящики. Важной особенностью программы является участие жителей в процессе выбора материалов, цветовой палитры и других элементов ремонта. Горожане не только участвуют в определении концепции дизайна, но и контролируют ход ремонтных работ, а после завершения проводят осмотр.

«Очень приятно, когда жители занимают активную позицию и принимают такое непосредственное участие. Тогда действительно получается совместное, хорошее дело, и оно всех удовлетворяет, всем нравится, не возникает спорных моментов», - отметил заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

В прошлом году в Химках было отремонтировано 153 подъезда, и некоторые из них получили уникальное оформление. Так, подъезд дома № 8 на улице Горшина, выполненный в экостиле и космической тематике, был признан лучшим в стране по результатам конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в регионе провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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