Свыше 70 километров проводов на линиях электропередачи заменили в Подмосковье с января

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, «Мособлэнерго» проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения. Компания построила 30 трансформаторов, заменила 527 опор ЛЭП, а также построила или реконструировала почти 70 километров воздушных и кабельных линий. Капитальный ремонт оборудования провели на 33 подстанциях.

В этом году программа охватила 26 округов Подмосковья. Это на пять больше, чем в 2022-м.

По словам главы министерства Александра Самарина, в этом году в Подмосковье заменят 557 опор ЛЭП, 81 километр кабеля и провода, отремонтируют 35 подстанций, а также реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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