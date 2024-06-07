07 июня 2024, 11:28

Свыше 70 гектаров земли обработают от борщевика в Солнечногорске в июле

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Работы по ликвидации борщевика Сосновского продолжаются в Солнечногорске. Общая площадь борьбы с сорняком составит 74,2 гектара на 338 земельных участках муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Специалисты полностью завершат обработку 31 июля.

Подрядчик уже обработал от борщевика химическим способом земли территориального управления Поварово. Оценил результат работ исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Работа по уничтожению сорняка ведется во всех территориальных управлениях округа. Отмечу, что собственники частных территорий обязаны содержать свои владения в порядке и своевременно ликвидировать борщевик, за бездействие могут выписать крупный штраф. А владельцам земель сельхозназначения будет произведен перерасчет налога с 0,3% до 1,5%», - отметил Типографщик.

Напомним, что сообщить о местах произрастания борщевика можно по телефону: 8 (800) 201-67-47. Специалисты горячей линии главы городского округа Солнечногорск примут заявку и направят подрядчику для оперативной отработки.

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Солнечногорск
07 июня 2024, 11:33
Более 33 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Более 33 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года. Это на три тонны больше, чем за такой же период прошлого года.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что стать донором могут все желающие. Сделать это можно в областном центре крови и на донорских акциях.

«Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и ее компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на три тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

Переливание крови проводят пострадавшим в ДТП, а также пациентам с сильными травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями и другими патологиями.

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Здравоохранение Больницы Врачи
07 июня 2024, 10:46
Пациентку с опухолью мозга размером 6 сантиметров спасли в МОНИКИ
Медиасток.рф
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Женщина 62 лет поступила в МОНИКИ имени Владимирского с формой эпилепсии, при которой приступы повторяются без видимой причины. При таком заболевании нарушаются двигательные, чувствительные, мыслительные или психические функции. Причиной состояния стала крупная опухоль головного мозга.

Пациентку перевели в отделение нейроонкологии.

«У нее наблюдались выраженная слабость в правых конечностях и нарушение речи. После подготовки и дообследования мы провели операцию. Выполнили трепанацию черепа и удалили опухоль диаметром шесть сантиметров», - рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Гистологическое исследование показало менингиому - доброкачественную внемозговаую опухоль, которая без своевременного лечения может привести к отеку мозга и смерти.

После операции женщина быстро поправилась, к ней вернулась подвижность. Пациентку перевели в отделение неврологии по месту жительства для дальнейшей реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
07 июня 2024, 10:45
Гостиницу с кирпичным фасадом построят в Сергиевом Посаде
Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева
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Гостиницу с кирпичными фасадами и обтекаемыми формами построят в Сергиевом Посаде. Облик нового здания поддержала архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая гостиница даст возможность создать около 35 рабочих мест.

«Проектируемая гостиница представляет собой здание общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Объект общественного назначения предназначен для круглогодичного проживания и способен комфортно разместить до 120 гостей», - рассказал Гордиенко.

Архитектурная концепция здания предполагает контрастные решения в остеклении: глухие поверхности чередуются с окнами, в том числе витражными. Использование витража позволяет сделать внутренние помещения визуально более просторными и открытыми, а также обеспечит дополнительное дневное освещение.

Помимо 58 номеров в здании гостиницы разместятся ресторан на 65 мест, тренажерный зал, детская зона, багажная комната, прачечная, административные, технические и бытовые помещения.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство Сергиев Посад Архитектура
07 июня 2024, 10:42
Дорожные элементы для снижения скорости обновили еще в 7 округах Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности еще на семи дорогах в Подмосковье. Это позволит повысить безопасность еще в нескольких округах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели для повышения безопасности пешеходов и водителей. Повреждения искусственных неровностей выявили в ходе обследования.

«Искусственные неровности починили на улице Парковая в Долгопрудном, улице Победы в Подольске, улице Жуковского в Жуковском, улице Староандреевская в поселке Андреевка в Солнечногорске, а также на дорогах в деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа, селе Комарово в Коломне, селе Рахманова в Павловском Посаде», - пояснили в министерстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом с социальными объектами и в опасных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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