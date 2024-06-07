Свыше 70 гектаров земли обработают от борщевика в Солнечногорске в июле

Более 33 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года. Это на три тонны больше, чем за такой же период прошлого года.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что стать донором могут все желающие. Сделать это можно в областном центре крови и на донорских акциях.

«Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и ее компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на три тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

Переливание крови проводят пострадавшим в ДТП, а также пациентам с сильными травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями и другими патологиями.

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