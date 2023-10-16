Свыше 70 гектаров леса в Шатуре расчистили от сухостоя

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«Уборка неликвидной древесины произведена путем укладывания в поленницы, которые оставляются для естественного перегнивания на месте проведения работ и не являются валежником», - пояснила ведущий инженер по лесопользованию Шатурского филиала «Мособллеса» Полина Салманова.

Очистку леса провели со всеми требованиями технического задания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».