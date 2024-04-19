19 апреля 2024, 15:44

Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году рабочие приведут в порядок 76 дорог, 32 из них — в жилых зонах.

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

«Богородский - всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог - это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский
19 апреля 2024, 16:15
Кровли 27 домов отремонтируют в Воскресенске до конца года
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В Воскресенске специалисты подрядной организации приведут в порядок кровли 27 многоквартирных домов. В доме № 8 по улице Мичурина строители уже приступили к работам.

Сейчас выполняется полный демонтаж старой крыши и устанавливается новая стропильная система. Все деревянные конструкции покрываются огнебиозащитным раствором. По мере завершения работ на крыше установят снегозадерживающие элементы, ограждения и наружный водосток.

За соблюдением качества выполнения работ следят эксперты «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск Ремонтные работы
19 апреля 2024, 15:54
Подмосковье победило на всероссийской олимпиаде по русскому языку
Министерство образования МО
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Подмосковные школьники победили в заключительном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые места завоевали три ученика из Истры, Химок и Балашихи.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего получили дипломы 15 школьников. Призовые места достались ребятам из Королева, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Жуковского городских округов.

Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры - 300, а остальные участники - по 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Русский язык Химки Школьники Балашиха
19 апреля 2024, 15:54
Движение на дороге Маришкино — Виноградово откроют 20 апреля
Медиасток.рф
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Автомобильное движение на автодороге Маришкино-Виноградово в Воскресенске вновь откроют утром 20 апреля. Ранее дорогу перекрывали из-за наводнения.

Рабочие очистили дорожное покрытие от мусора и веток, обеспечив безопасность передвижения транспорта. Также проводится постоянный мониторинг уровня воды в реках с помощью ультразвуковых датчиков и системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Воскресенск
19 апреля 2024, 15:53
Презентация книги Елены Забавновой прошла в Воскресенске
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В рабочем поселке Хорлово состоялось мероприятие, посвященное выходу книги «Старейшая школа Воскресенского района» под авторством Елены Забавновой. Презентация прошла в местном доме культуры.

Авторская работа освещает исторический путь самой старейшей школы района, затрагивая ее ключевые моменты развития, успехи и знаменитых выпускников. В издании использованы редкие архивные документы, личные воспоминания учителей и учащихся, а также фотографии.

Елена Георгиевна Забавнова с большим вниманием и уважением относится к истории не только учебного заведения, но и всего региона. С этим учреждением связана большая часть трудовой биографии автора. В ходе презентации она рассказала о работе над книгой и ответила на вопросы читателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск

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