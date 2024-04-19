Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

«Богородский - всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог - это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».