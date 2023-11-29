Свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября

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Второй этаж фабрики горел, и площадь пожара составила 330 квадратных метров. Ситуация была опасна тем, что пламя могло переброситься на соседние здания.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из горящего здания четырех человек, которые работали в мебельном цехе», - отметил начальник теруправления № 5 Геннадий Лафицков.

Профессиональные действия спасателей позволили ликвидировать пожар через два часа. Всего в тушении горящего здания были задействованы 70 человек личного состава и 21 емашина.

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