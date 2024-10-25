Свыше 7 млн поездок в аэропорты совершили пассажиры «Мострансавто» с января

К основным аэропортам региона ведут 16 автобусных маршрутов «Мострансавто». Пассажиры наиболее охотно оплачивают проезд банковскими картами, которые использовались более чем в трех миллионах случаев. Кроме того, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» осуществили свыше 1,4 миллиона оплат, а социальные карты использовались для проезда более 2,4 миллионов раз.

Наиболее популярными маршрутами к аэропортам стали: маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) - Шереметьево» с более чем 2,1 миллиона поездок, маршрут № 30 «ст. Домодедово - Аэропорт Домодедово» с 1,3 миллиона оплат и маршрут № 441 «Жуковский (5 м/р) - м. Котельники», на котором пассажиры провели более 745 тысяч транзакций.

В автобусах Мострансавто пассажиры могут бесплатно перевозить ручную кладь, если ее габариты в сумме не превышают 120 сантиметров.