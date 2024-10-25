25 октября 2024, 23:40

Свыше 7 млн поездок в аэропорты совершили пассажиры «Мострансавто» с января

АО "Мострансавто"
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Пассажиры, включая туристов и командировочных, все чаще выбирают автобусные рейсы «Мострансавто» для поездок в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, расположенные в Московской области. С начала года компания зафиксировала 6,9 миллиона поездок, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда количество поездок составило более трех миллионов.

К основным аэропортам региона ведут 16 автобусных маршрутов «Мострансавто». Пассажиры наиболее охотно оплачивают проезд банковскими картами, которые использовались более чем в трех миллионах случаев. Кроме того, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» осуществили свыше 1,4 миллиона оплат, а социальные карты использовались для проезда более 2,4 миллионов раз.

Наиболее популярными маршрутами к аэропортам стали: маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) - Шереметьево» с более чем 2,1 миллиона поездок, маршрут № 30 «ст. Домодедово - Аэропорт Домодедово» с 1,3 миллиона оплат и маршрут № 441 «Жуковский (5 м/р) - м. Котельники», на котором пассажиры провели более 745 тысяч транзакций.

В автобусах Мострансавто пассажиры могут бесплатно перевозить ручную кладь, если ее габариты в сумме не превышают 120 сантиметров.

Аэропорт Домодедово Автобусы Аэропорт Шереметьево Жуковский Аэропорт Внуково
25 октября 2024, 22:46
Подмосковный врач напомнил о важности употребления овощей и фруктов осенью
Медиасток.рф
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Овощи и фрукты играют важную роль в нашем рационе, выступая не только как источник витаминов и минералов, но и как эффективное средство борьбы с заболеваниями. Яркие цвета этих натуральных продуктов указывают на наличие разнообразных антиоксидантов, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов и помогают замедлить старение.

Регулярное употребление овощей и фруктов способствует укреплению иммунной системы, улучшению пищеварения и поддержанию оптимального уровня энергии. Например, шпинат, брокколи и морковь богаты клетчаткой, благоприятно влияющей на работу кишечника, а такие фрукты, как яблоки, бананы и цитрусовые, обеспечивают организм необходимыми углеводами и влагой.

Заведующая кабинетом врача-педиатра детской поликлиники N2 Московского областного центра охраны материнства и детства Елена Ряскова отметила, что в последние годы среди детей наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Она подчеркнула, что увеличение потребления растительных продуктов связано с уменьшением рисков этих заболеваний. Таким образом, регулярное включение в рацион разнообразных овощей и фруктов не только обогащает меню, но и закладывает крепкую основу для здоровой и полноценной жизни.

С наступлением осени стоит уделить внимание сезонным овощам и фруктам, которые особенно богаты витаминами и минералами. Тыква, свекла и капуста являются отличными источниками витамина С, способствующего укреплению иммунной системы в холода. Яркие цвета этих овощей привлекают внимание и свидетельствуют о высоком содержании антиоксидантов, необходимых для общего здоровья.

Ряскова рекомендовала воспользоваться осенними овощами для приготовления разнообразных вкусных и полезных блюд, таких как запеканки, супы и салаты. Эти лакомства не только порадуют гурманов, но и станут отличным источником энергии. Она добавила, что в домашних условиях можно также готовить компоты и варенья, сохраняющие витамины для зимнего времени. Ряскова акцентировала, что для достижения здоровья необходимо разнообразие в питании.

Здравоохранение Питание Врачи Продукты
25 октября 2024, 22:14
Участники «Активного долголетия» в Химках привились от сезонных заболеваний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» в Химках вакцинировались от сезонных инфекций в рамках еженедельной акции. Укол здоровья поставили свыше 20 человек.

Прививку пенсионерам предложили сделать прямо в отделении клуба «Активное долголетие». Медики отметили, что защита организма от сезонных заболеваний особенно важна для пожилых людей.

«Осенний период является самым активным, когда формируется иммунитет на основе прививок. Это помогает избежать повышения заболеваемости и осложнений после инфекционных заболеваний», - отметила заведующая поликлиникой № 3 Химкинской клинической больницы Тамара Ермоченко.

Заранее записываться на прием пациентам не требовалось. Достаточно было взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Также врачи провели обязательный осмотр перед процедурой для выявления противопоказаний.

Вакцинация в клубе проходит еженедельно: по четвергам с 11:00 до 14:00. Медицинский персонал располагает прививками от пневмококка и гриппа.

Напомним, что сделать прививку можно также в любой поликлинике округа или в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Мега». Свыше 60 тысяч жителей уже решились на укол здоровья с начала сезона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Вакцинация Активное долголетие
25 октября 2024, 22:06
Капитальный ремонт спорткомплекса «Орион» в Балашихе завершат к концу года
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели выездное совещание на территории стадиона «Орион», где осмотрели ход реконструкции. В ходе визита они оценили состояние чаши бассейна, футбольного поля, подтрибунных помещений, а также посетили разминку детей перед матчем первенства Московской области по футболу.

Реконструкция спорткомплекса началась в начале 2023 года и находится на завершающей стадии. Уже открылись подогреваемое футбольное поле и беговые дорожки, а трибуны активно используются. Ожидается, что в середине ноября откроется подтрибунное пространство.

«Стадион почти завершен, но еще предстоит доработать некоторые внутренние помещения, чтобы дети могли переодеваться и готовиться к тренировкам и соревнованиям», - отметил Игорь Брынцалов.

Стадион «Орион» модернизируется в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». После завершения реконструкции комплекс будет включать бассейн и два спортивных зала, соответствующих требованиям министерства спорта для проведения федеральных и региональных соревнований.

Завершение работ по реконструкции СК «Орион» обещает создать современную спортивную базу для жителей Балашихи и станет важным шагом в развитии физической культуры и спорта в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Мособлдума Балашиха
25 октября 2024, 21:02
Качество ремонта дорог проверили в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Качество нового асфальта, который уложили на дороге в деревне Папушево, проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Протяженность объекта здесь составляет 1,36 километра.

Ремонтные работы выполняли за счет средств инвестора и завершились в августе. Обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек: жители Папушево, коттеджных поселков и садовых некоммерческих товариществ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание - сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти „карманы“ в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта - чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», - сказал Андрей Иванов.

Также на встрече с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги

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