05 июля 2024, 16:37

Свыше 7,5 тысячи выпускников пересдали ЕГЭ в Подмосковье

Министерство образования МО
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Выпускники Московской области могут улучшить свои результаты ЕГЭ, пересдав один из предметов. Данной возможностью воспользовались свыше 2,2 тысячи человек, сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В случае пересдачи, предыдущий результат экзамена будет аннулирован. Однако, если ученик не смог присутствовать на экзамене или не смог его завершить по уважительной причине, то результаты, полученные при первой попытке, сохранятся», - уточнили в ведомстве.

Чаще всего в этом году выпускники пересдают математику, биологию и литературу. В топ-5 также вошли иностранные языки и история. Для проведения ЕГЭ в регионе работало 44 ППЭ. За ходом экзаменов следили как в аудиториях, так и онлайн.

Выпускники смогут ознакомиться с полученными результатами не позднее 17 июля. Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора или на сайте РЦОИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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ЕГЭ Школы Школьники
05 июля 2024, 17:19
Подмосковные перевозчики раздали более 7 тысяч бутылок воды в жару
пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
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Жители и гости Московской области продолжают получать воду из-за аномальной жары, установившейся в регионе. Выдачу бутылок проводят на автобусных остановках, ж/д станциях, автостанциях и автовокзалах «Мострансавто», а также в автобусах и такси.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что за последнюю неделю было распределено более 7 тысяч бутылок воды, чтобы обеспечить комфорт пассажирам в жаркие дни.

«Воду в жаркие дни можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», - добавил Алексей Гержик.

Мобильные пункты раздачи расположены таким образом, чтобы не мешать движению пассажиров на автовокзалах и остановках в часы пик.

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Такси Автобусы Жара
05 июля 2024, 17:18
Глава Чехова поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Сотрудники Госавтоинспекции Чехова отметили профессиональный праздник — День ГИБДД. Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность личному составу отделения и ветеранам службы.

В Госавтоинспекции Чехова сегодня работают более 60 сотрудников в шести отделах. 3 июля с профессиональным праздником их поздравил глава Чехова. Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма 26 отличившимся сотрудникам.

«Статистика показывает о том, что ваша работа она не идет напрасно, потому что с каждым годом аварийность становится все меньше, погибших становится все меньше. Основной залог - прийти к нулю. Эта работа в нужном русле», - сказал глава Чехова Михаил Собакин.

«Без вас на дорогах были бы хаос и беспорядок. Вы все это держите в строгом порядке, в соответствии с законодательством. Но кроме всего этого вы еще спасаете жизни людей», - поздравила сотрудников ГАИ председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина.

Сегодня в распоряжении инспекторов ГАИ Чехова есть два новых мотоцикла и 13 современных патрульных авто.

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Праздники Чехов ГИБДД Дороги
05 июля 2024, 16:37
Школу в поселке Калининец под Наро-Фоминском отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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В районном поселке Калининец под Наро-Фоминском продолжается капитальный ремонт Алабинской школы. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Образовательное учреждение планируется открыть к 1 сентября.

«В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», - уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в образовательном учреждении установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школы
05 июля 2024, 16:33
Урок безопасности вблизи водоемов прошел в детском лагере Воскресенска
пресс-служба УМВД России по г.о. Воскресенск
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Специалист по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Воскресенск встретился с воспитанниками школьного лагеря. Они узнали о мерах предосторожности во время отдыха у водоемов.

С ребятами провели профилактическую беседу по теме безопасности во время прогулок и игр около водоемов. Школьникам напомнили, что находиться на улице в ночное время без взрослых опасно. Также не стоит общаться с незнакомцами в интернете и в общественных местах.

Сотрудница полиции рассказала ребятам, что при возникновении сложной ситуации они могут получить консультацию и психологическую помощь, позвонив на детский телефон доверия: 8 (800) 200-01-22. Опытные специалисты анонимно окажут необходимую поддержку.

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Детские лагеря Полиция Воскресенск

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