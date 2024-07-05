Свыше 7,5 тысячи выпускников пересдали ЕГЭ в Подмосковье

«В случае пересдачи, предыдущий результат экзамена будет аннулирован. Однако, если ученик не смог присутствовать на экзамене или не смог его завершить по уважительной причине, то результаты, полученные при первой попытке, сохранятся», - уточнили в ведомстве.

Чаще всего в этом году выпускники пересдают математику, биологию и литературу. В топ-5 также вошли иностранные языки и история. Для проведения ЕГЭ в регионе работало 44 ППЭ. За ходом экзаменов следили как в аудиториях, так и онлайн.

Выпускники смогут ознакомиться с полученными результатами не позднее 17 июля. Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора или на сайте РЦОИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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