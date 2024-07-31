Свыше 7,5 тысячи новых светильников установили в Химках с начала года

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Работы ведутся во всех микрорайонах Химок. Специалисты также планируют отремонтировать свыше 13 тысяч световых опор и оборудовать 263 пункта питания.

Кроме того, в округе появится ситуационный центр, из которого можно будет следить за состоянием систем освещения в режиме реального времени. Работы завершат к концу 2024 года.

«В Химках продолжается масштабная программа перехода от старых уличных светильников к более энергоэффективным светодиодным. Новые фонари установлены повсеместно: в парках, на дорогах и во дворах», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве компания «Светогор» и власти городского округа Химки заключили на Российской неделе государственно-частного партнерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

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