31 июля 2024, 13:31

Свыше 7,5 тысячи новых светильников установили в Химках с начала года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С января компания «Светогор» установила более 7,5 тысячи светильников в Химках. Установкой оборудования в течение года ежедневно занимаются от четырех до семи бригад.

Работы ведутся во всех микрорайонах Химок. Специалисты также планируют отремонтировать свыше 13 тысяч световых опор и оборудовать 263 пункта питания.

Кроме того, в округе появится ситуационный центр, из которого можно будет следить за состоянием систем освещения в режиме реального времени. Работы завершат к концу 2024 года.

«В Химках продолжается масштабная программа перехода от старых уличных светильников к более энергоэффективным светодиодным. Новые фонари установлены повсеместно: в парках, на дорогах и во дворах», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве компания «Светогор» и власти городского округа Химки заключили на Российской неделе государственно-частного партнерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

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Благоустройство ЖКХ Химки
31 июля 2024, 15:23
Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроют в Лобне ко Дню знаний
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В День знаний распахнет для юных лобнинцев свои двери инженерно-технический лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки. По оценке Минстроя Подмосковья, строительная готовность здания на 2200 мест превысила 90%.

Лицей «Авиатика» на 2200 учеников и детский сад на 300 воспитанников составляют единый образовательный комплекс.

Сейчас на стройплощадке работают более 410 рабочих и семь машин. Строители завершают отделку помещений лицея, проверяют инженерные сети и оборудование, озеленяют территорию учреждения, устанавливают игровые комплексы для детей, обустраивают проезды для транспорта и тротуары для пешеходов. Помимо этого, рабочие размещают учебную мебель и технику в кабинетах лицея.

Здание школы разбито на три блока: отделение для старших классов, для средних и младших классов. Блок начальной школы рассчитан на 800 учащихся, там сформируют 32 класса. Блок средней школы включит в себя 1000 детей, в блоке старшей школы обучатся 400 ребят. Всего в лицее организуют 88 классов.

Образовательный комплекс возвели в рамках президентского национального проекта «Образование». Там будут преподавать общеобразовательные предметы, а также выделят несколько профильных направлений: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский со специализацией по химии и биологии, гуманитарный, или медиа-класс.

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Дети Школы Лобня Школьники
31 июля 2024, 15:16
Девушку с опухолью весом 7 килограммов спасли в онкодиспансере Подмосковья
Медиасток.рф
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Девушка 17 лет обратилась в Московский областной онкодиспансер с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. После полного обследования врачи определили огромную опухоль правого яичника.

«Мы удалили пациентке опухоль весом более семи килограммов, которая на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани», - рассказал детский онколог Владимир Стрыков.

Врач объяснил, что для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. Незрелые тератомы считаются пограничными опухолями и опасны тем, что могут перерождаться.

После операции девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию и в будущем пациентка сможет стать мамой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи Балашиха
31 июля 2024, 14:56
Золотых юбиляров торжественно поздравили в ЗАГСе Лобни
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Сотрудники отдела ЗАГС городского округа Лобня торжественно поздравили отметившую «золотую» свадьбу пару. Супруги Юрий и Наталья Момот поставили свои подписи в памятной книге почетных юбиляров семейной жизни.

Торжественное чествование золотых юбиляров семейной жизни прошло в отделе ЗАГС Лобни.

Юрий и Наталья Момот познакомились в школе и не разлучались до ее окончания. Поженилась пара 27 июля 1974 года. Супруги вырастили сына Ивана и дочь Ирину. А сейчас помогают детям воспитывать внука и пятерых внучек.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что пара Юрия и Натальи показывает достойным пример для молодежи.

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Лобня Семья
31 июля 2024, 14:56
Детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки Лобни откроют 1 сентября
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Строительная готовность здания детского сада в микрорайоне Катюшки Лобни достигла 98%. Сад на 330 мест откроют 1 сентября.

Детский сад в микрорайоне Катюшки станет частью образовательного комплекса, куда входит и новый инженерно-техническим лицей «Авиатика». Лицей также распахнет свои двери для детей в День знаний.

Сейчас на стройплощадке детского сада трудятся 33 человека. Рабочие полностью построили кровлю, установили отопление и вентиляцию, отштукатурили стены и перегородки, отстроили фасад, поставили окна.

Заканчивают наладку инженерных систем, систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Рабочие завезли учебное оборудование, мебель, одеяла, подушки и игрушки для детей.

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Дети Лобня Детские сады

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