22 апреля 2024, 20:26

Свыше 7,5 тысячи граждан воспользовались услугами соцработников Подмосковья с 2015 года

Телеканал «360»
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Одиноким людям из Подмосковья могут помочь социальные работники. Сотрудники ходят за продуктами в магазины, покупают лекарства в аптеках, убирают дома, готовят еду, оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Подробностями об их деятельности в интервью ведущей телеканала «360» Юлии Минаковской поделилась менеджер по связям с общественностью Центра социального обслуживания Московской области Дарья Кислякова.

Центр существует с 2015 года и за это время успел открыть 22 подразделения. Его сотрудники практически 10 лет занимаются организацией социального обслуживания на дому.

«На нашем обслуживании состоит более 7,5 тысячи пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас открыто 22 офиса на территории Московской области, где мы и помогаем нашим подопечным», - рассказала Дарья Кислякова.

Сотрудниками центра являются высококвалифицированные специалисты, которые находят индивидуальный подход к каждому нуждающемуся и постоянно продолжают обучаться.

«Всегда есть желающие, поток большой. Мы с огромным удовольствием привлекаем их за счет тех перспектив, которые можем предложить. Например, у нас есть собственное инновационное обучении наших сотрудников. Наши специалисты обучают их основам долговременного ухода», - поделилась Дарья Кислякова.

Кроме того, в центре существует собственная служба психологической помощи. При этом некоторые сотрудники работают почти 10 лет, помогая нуждающимся. Стажировка специалистов ведется в течение трех месяцев.

«У нас социальные работники - это профессионалы своего дела. Они выполняют огромное количество разного вида помощи, но порой времени и возможности наших социальных работников недостаточно, чтобы закрывать все потребности наших подопечных. И в таком случае, конечно, мы с огромным удовольствием обращаемся к нашим партнерам - волонтерским организациям», - добавила Дарья Кислякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье.

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Волонтеры
22 апреля 2024, 21:07
Фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом» прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В шестой раз Мытищинский кукольный театр «Огниво» принял на своей сцене инклюзивный фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом». Это уникальное событие собрало более 150 детей с особенностями развития здоровья и их родителей из различных уголков страны, предоставив им возможность погрузиться в мир сказочного волшебства и терапии.

Фестиваль открылся необычной и трогательной сессией канистерапии. Участники клуба «Деловые Корги» представили малышам своих пушистых друзей, организовав незабываемое общение, которое вызвало массу положительных эмоций и улыбок среди юных гостей.

Атмосфера праздника продолжилась встречей с веселыми клоунами, которые развлекали детей играми и весельем, создавая яркие и запоминающиеся моменты для фотографий.

Особое место в программе фестиваля занимают театральные постановки. Актеры Владимирского театра кукол, являющиеся постоянными участниками марафона, представили спектакль «Рассказать вам сказку?», который стал настоящим подарком для маленьких зрителей. Кроме того, свое искусство представят коллективы таких театров, как «Огниво», «Театр Мимики и Жеста» и «Мамин чердак», каждый из которых подготовил особенные спектакли для особых детей.

Фестиваль «Сказка в каждый дом» будет радовать своих гостей до 27 апреля, после чего артисты отправятся в тур по России.

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Дети Мытищи Театры Фестивали
22 апреля 2024, 21:03
Подмосковные регбистки завоевали серебро на чемпионате РФ
фото: Всероссийская федерация легкой атлетики
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Второе место в пятом туре чемпионата России по регби-7 среди женских команд занял коллектив «ВВА-Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый день соревнований начался уверенной победой спортсменок из «ВВА-Подмосковье», которые одержали три победы в трех матчах. Со счетом 42:0 команда победила «Красный Яр», затем одержала победу над «Ростов-ДГТУ» со счетом 48:0, а заключительный матч группового этапа против «Енисей-СТМ» закончился со счетом 17:12 в пользу «ВВА-Подмосковье».

На следующий день прошли матчи плей-офф. В четвертьфинале команда из Московской области победила «Зилант» из Казани со счетом 39:5, а в полуфинале одержала победу над «Кубанью» со счетом 20:17.

В финале «ВВА-Подмосковье» встретились с командой ЦСКА и победили со счетом 10:7. Таким образом, команда «ВВА-Подмосковье» стала обладательницей серебряных медалей пятого тура чемпионата России по регби-7. Лучшим игроком команды стала Диана Логинова.

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Спортсмены
22 апреля 2024, 21:01
Фестиваль хоровой музыки «Надежда» прошел в Воскресенске
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В Воскресенске во дворце культуры «Химик» состоялся межзональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Надежда». Мероприятие ежегодно собирает талантливых учащихся детских музыкальных учебных заведений со всей Московской области.

В этом году участие в творческом состязании приняли более 500 учащихся из различных городских округов, включая Воскресенск, Егорьевск, Раменское, Королев, Котельники, Ленинский и Истра.

Выступления хоровых коллективов Воскресенской детской школы искусств вызвали особый интерес среди жюри и зрителей. Особое внимание привлек хор старших классов детской музыкальной школы № 2 «Подмосковье» под руководством Елены Зотовой и концертмейстера Юлии Бакулиной, который удостоился гран-при фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Музыка Воскресенск
22 апреля 2024, 20:54
Концерт в честь Сергея Рахманинова прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В детской школе искусств «Элегия» состоялся концерт, посвященный Сергею Рахманинову. Мероприятие собрало множество талантливых юных музыкантов из Воскресенска.

Участие в концерте принял и известный пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Гудкин. Он представил сложную и эмоционально насыщенную программу. В его исполнении прозвучали шесть пьес из цикла «Времена года» Чайковского, пьесы-фантазии Рахманинова, а также другие выдающиеся произведения.

Концерт открыли выступления юных музыкантов, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и глубокое понимание музыкального наследия Рахманинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск

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