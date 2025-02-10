Свыше 67 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в декабре в Подмосковье открыли 40 катков с искусственным льдом. С начала зимы их посетили почти миллион человек.

«На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания», - отметили в министерстве.

На минувшей неделе самым популярным стал каток в Истре, на нем покатались свыше 4.5 тысячи человек. Еще 3.4 тысячи посетили объект в парке 200-летия Егорьевска и 3,2 тысячи - в парке Мира в Коломне.