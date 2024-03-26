Свыше 650 дефектов дорожного покрытия устранили в Ленинском округе за март

Глава городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что ежедневно в работе задействованы две бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для ремонта дорог.

«Всего за зимний период ремонтные работы дорожного полотна проведены на 1318 выбоинах, общая площадь которых составляет около пяти тысяч квадратных метров», - добавил Станислав Каторов.

Он отметил, что ямочный ремонт в Ленинском городском округе проводится круглогодично. Более 50 ям устраняется за один день дорожными службами, а оценка качества осуществляется при помощи электронных систем контроля. В прошлом году более 18 тысяч дефектов было устранено на муниципальных дорогах Ленинского городского округа. Это сделало округ одним из пяти лидеров по ямочному ремонту муниципальных дорог в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».