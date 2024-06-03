Свыше 650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк, акция позволяет жителям проверить здоровье во время отдыха.

«В этом году мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Всего за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 650 человек. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», - сказал он.

Результаты обследования направят в личный кабинет пациента, а при необходимости его направят на дополнительное обследование.

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