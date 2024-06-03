03 июня 2024, 16:52

Свыше 650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 650 человек проверили здоровье в подмосковных парках в минувшие выходные. Акции прошли в Истре, Кашире, Люберцах и других округах.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк, акция позволяет жителям проверить здоровье во время отдыха.

«В этом году мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Всего за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 650 человек. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», - сказал он.

Результаты обследования направят в личный кабинет пациента, а при необходимости его направят на дополнительное обследование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Парки
03 июня 2024, 16:57
Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс в электронной форме на ремонт пяти дорог общего пользования объявили в Серебряных Прудах. Извещение о сборе заявок опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит отремонтировать транспортные объекты в деревне Песочное, в селах Узуново и Глубокое, а также в населенных пунктах Якимовка и Курбатово.

Начать работы планируется в июле текущего года. Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Серебряные пруды
03 июня 2024, 16:50
Гимнастки из Лобни выиграли 10 золотых медалей на областном турнире
Администрация городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Художественные гимнастки из Лобни завоевали 10 золотых медалей на открытом турнире, посвященном Дню защиты детей. В соревнованиях участвовали спортсменки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Гимнастки спортивной школы «Академия спорта» из Лобни выиграли на открытом турнире по художественной гимнастике 10 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Нескольким спортсменкам вручили также значки первого спортивного разряда и зачетные классификационные книжки. В соревнованиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие девушки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в конце прошлого года на территории спортивной школы «Академия спорта» открыта новая многофункциональная площадка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Лобня
03 июня 2024, 16:16
Глава Лобни Анна Кротова провела обход территорий округа
Администрация городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Глава Лобни Анна Кротова продолжает утренние обходы территорий округа. В этот раз поручения по благоустройству дали представителям бизнеса и специалистам управляющей компании.

Маршрут традиционного обхода территорий округа главой Лобни Анной Кротовой стартовал от памятника «Зенитное орудие».

«По-прежнему много вопросов к бизнесу: нет надлежащего ухода за фасадами, входными группами торговых предприятий и прилегающих к ним территорий. По итогам осмотра дороги дала поручение специалистам провести работы по благоустройству - в ближайшее время уберут смет, помоют отбойники, покрасят ограждение вдоль дороги», - рассказала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Одной из точек визита также стал дом на Чайковского, 25. Там глава пообщалась с жителями, недовольными работой управляющей компании. По итогу Анна Кротова составила список поручений: провести локальное утепление межпанельных швов, локальный ремонт крыши, проверить состояния лифтов и, где необходимо, отремонтировать входные группы. Детскую игровую площадку во дворе сделают в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Бизнес
03 июня 2024, 16:16
Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Карта коммунальных услуг»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Более шести миллионов жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента ее запуска. Из них почти четыре миллиона использовали сервис с мобильных устройств, а более двух миллионов — с персональных компьютеров.

На карте указано более 54 тысяч многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. За последний месяц отмечается повышенная активность пользователей карты - свыше 750 тысяч посещений.

Это связано с плановым отключением горячей воды для периодического технического обслуживания, что необходимо для обеспечения надежной работы системы централизованного отопления в холодные периоды и подготовки к следующему отопительному сезону.

Вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что сервис был запущен в 2020 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он был разработан для удобства жителей региона, чтобы они могли оперативно получать информацию об отключениях отопления и плановых отключениях горячей воды.

Пользователи также имеют возможность подписаться на « Карту коммунальных услуг ». С момента запуска сервиса на нее уже подписались около 5,5 тысячи человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление

Новости по теме