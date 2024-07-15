Свыше 64 тысяч детей отдохнули в пришкольных лагерях Подмосковья с начала лета

Как рассказали в подмосковном Минобразования, оставить ребенка в лагере на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях. Всего школы примут около пяти тысяч человек. Смены посвятят спорту, патриотизму, Году семьи и другим темам. Для участников проведут развивающие занятия, игры, экскурсии и многое другое.

«Программы воспитания в каждом лагере составлены с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ. Особое внимание на сменах пришкольных лагерей уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных семей», - отметили в министерстве.

Лагеря будут работать все лето. Заключительная смена начнется 1 августа, в это время там отдохнут более 1,2 тысячи детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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