Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение по помощи пожилым и инвалидам на дому

Получить социальную помощь на дому могут жители старшего возраста, инвалиды и участники СВО с ранениями. Сейчас на обслуживании находятся свыше 800 человек, за ними ухаживают около 600 помощников, больше половины из которых - родственники своих подопечных.

В зависимости от тяжести состояния человека, ему оказывают поддержку от 14 до 28 часов в неделю по 50 услугам - от помощи с питанием и гигиеническими процедурами до прогулок, чтения и общения.

За такой труд обученные помощники получают зарплату. Их трудоустраивают в социальные центры, а размер выплат зависит от отработанных часов. Многие берут на попечение не только своих близких, но и других нуждающихся.

«Самое главное - это быть добрым по отношению к людям с инвалидностью и пожилым. Очень важно - любить свое дело и любое дело, за которое ты берешься. Этот комплекс добра и любви - самое главное», - отметил Евгений Ермилов.

Помощь маломобильным жителям не ограничивается реабилитацией. По необходимости им содействуют в получении протезов, социальных услуг, выплат и поиске работы.

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