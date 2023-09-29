Свыше 600 тысяч жителей Подмосковья оформили электронные счета за ЖКУ вместо бумажных

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Как рассказали в МосОблЕИРЦ, получать электронный документ вместо бумажного могут те, кто оформил подписку. Сделать это можно на сайте расчетного центра или в мобильном приложении. Там же можно оформить отказ и возврат к бумажному носителю.

Оплатить электронный счет можно банковской картой, Yandex Pay или через СБП. Получить консультацию по вопросам онлайн-квитанций можно в офисах МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».