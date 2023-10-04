Свыше 600 тысяч туристов посетили Солнечногорск с начала года

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Отели и базы отдыха округа приняли свыше 500 тысяч туристов за прошедшие девять месяцев. Особым спросом у отдыхающих пользуются парк-отели «Солнечный», «Морозовка» и «Лесной», отель «Истра холидей», дом отдыха «Компонент», санаторий «Орбита-2», бутик-отель «Сенешаль».

Еще более 70 тысяч человек посетили округ в рамках экскурсионных программ. Наибольшей популярностью среди гостей Солнечногорска пользуются усадьба Шахматово и музейно-выставочный центр «Путевой дворец».

«На территории округа представлен большой выбор вариантов отдыха. <…> В свою очередь, мы развиваем инфраструктуру, и такая работа дает результат - с начала года муниципалитет посетили больше полумиллиона человек», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что восемь миллионов туристов посетили регион летом.

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