Свыше 600 тысяч туристов посетили Солнечногорск с начала года

04 октября 2023, 13:59
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Исторические места и отели в Солнечногорске с начала года посетили более 600 тысяч туристов. Одним из излюбленных мест для прогулок остается набережная озера Сенеж, которая входит в число лучших пространств для отдыха в Московской области.

Отели и базы отдыха округа приняли свыше 500 тысяч туристов за прошедшие девять месяцев. Особым спросом у отдыхающих пользуются парк-отели «Солнечный», «Морозовка» и «Лесной», отель «Истра холидей», дом отдыха «Компонент», санаторий «Орбита-2», бутик-отель «Сенешаль».

Еще более 70 тысяч человек посетили округ в рамках экскурсионных программ. Наибольшей популярностью среди гостей Солнечногорска пользуются усадьба Шахматово и музейно-выставочный центр «Путевой дворец».

«На территории округа представлен большой выбор вариантов отдыха. <…> В свою очередь, мы развиваем инфраструктуру, и такая работа дает результат - с начала года муниципалитет посетили больше полумиллиона человек», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что восемь миллионов туристов посетили регион летом.

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Отдых Солнечногорск Туризм
Турнир по мини-хоккею с мячом прошел в Мытищах
23 октября 2023, 15:44
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пять детских подмосковных команд сыграли в турнире по мини-хоккею с мячом в Мытищах. Соревнования прошли на главной арене округа.

Турнир провели на «Арене Мытищи». Его посвятили памяти заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Виталия Данилова.

Участие в соревнованиях приняли юные хоккеисты из Королева, Красногорска, Балашихи, Ликино-Дулева. На лед вышла и девичья команда «Зоркий» из Красногорска. Хоккеистки сыграли против юношей.

Главный кубок турнира завоевала команда «Вымпел» из Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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Мытищи Хоккей
Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья
23 октября 2023, 15:24
Министерство образования МО
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Единый день открытых дверей провели в колледжах и техникумах Подмосковья в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На мероприятиях побывали 22 тысячи человек.

По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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Благоустройство Андрей Воробьев Дороги Погода
«Нужно сделать все от нас зависящее». Детский омбудсмен Подмосковья — о предотвращении суицидов среди подростков
23 октября 2023, 14:47
Пресс-служба управления по правам ребенка в Подмосковье
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Единый алгоритм противодействия суицидам среди подростков выработают в Подмосковье. Задачей занимаются весь правоохранительный блок и детский обмудсмен Ксения Мишонова. Необходимо сделать все для решения этой проблемы, подчеркнула она.

Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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Дети

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