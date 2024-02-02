02 февраля 2024, 13:22

Свыше 600 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за год

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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В 2023 году подмосковные хозяйства произвели около 633 тысяч тонн молока. Лидерами по этой работе стали предприятия из Ступина, Луховиц и Коломны.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, за год также удалось увеличить количество предприятий со средним удоем более 10 тонн молока на корову.

«Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тысяч тонн молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока», - сказал он.

Лидерами по производству в прошлом году стали «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» и Луховицах и агрофирма «Сосновка» из Коломны. Там получили 42 тысячи, 30 тысяч и 26 тысяч тонн молока.

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02 февраля 2024, 13:29
Выездная встреча администрации с жителями микрорайона 1 Мая прошла в Балашихе
пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Заместитель главы городского округа Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с инициативными жителями микрорайоне 1 Мая. Они обсудили медицинское обслуживание, вопросы общественного транспорта и содержание территорий.

Во время выездного приема жителям пообещали создать групповой чат с инициативной группой для дальнейшего взаимодействия.

Следующая такая встреча состоится в микрорайоне 1 Мая через несколько недель. Там планируют обсудить транспортные вопросы и строительство дорог. Информацию о месте и времени разместят в домовых чатах и социальных сетях через управляющую компанию «Пента».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве обходной дороги в Малых Вяземах. Ее откроют в 2024 году.

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Балашиха
02 февраля 2024, 13:28
Духовой оркестр правительства Республики Тыва выступил в Истре
Телеканал «360»
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Концерт духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуш прошел на катке «Елочка» в Истре. Музыканты не только играли на инструментах, но и танцевали на льду.

Для зрителей оркестр исполнил не только народные песни, но и всеми любимые хиты «Эй, моряк», «Трус не играет в хоккей» и «Валенки».

«Уникальный проект оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покорил сердца десятков тысяч зрителей в разных регионах России. А в эту среду тувинские духовики растопили лед в Истре», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова. Его приурочили к 140-летию со дня рождения военного дирижера, композитора и полковника Василия Агапкина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Истра Концерты
02 февраля 2024, 13:13
Новую ферму для выращивания птицы и кроликов построят в Серпухове в этом году
Unsplash
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Разрешение на строительство новой фермы выдали фермеру из Серпухова в Главгосстройнадзоре Подмосковья. На скотном дворе будут разводить гусей, уток, индеек, кур, кроликов, коз и баранов.

Рабочие уже приступили к строительству и планируют возвести ферму в мае 2024 года. Это будет здание площадью 92 квадратных метра для содержания 100 голов птицы.

В планах предпринимателя - дальнейшее расширение производства и строительство производственных площадей, которые позволят кратно увеличить поголовье животных.

Инвестиции в реализацию проекта составят 20 миллионов рублей. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительства Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Инвестиции Сельское хозяйство Строительство Серпухов
02 февраля 2024, 12:44
Акция по безопасности на железной дороге прошла в Одинцове
пресс-служба администрации г. о. Одинцово
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Рейд по обеспечению безопасности прошел на станции МЦД-1 Одинцово. Пассажирам напомнили важность соблюдения правил безопасности вблизи железной дороги.

Участие в акции приняли представители администрации Одинцовского округа, транспортной полиции, административно-пассажирской инспекции и компании «РЖД». К ним присоединились и волонтеры.

Они провели беседы с пассажирами и пешеходами о мерах безопасности вблизи железной дороги. Горожанам напомнили об опасности переходить пути в неположенном месте. Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся на станции регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово РЖД

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