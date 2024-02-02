Свыше 600 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за год

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, за год также удалось увеличить количество предприятий со средним удоем более 10 тонн молока на корову.

«Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тысяч тонн молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока», - сказал он.

Лидерами по производству в прошлом году стали «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» и Луховицах и агрофирма «Сосновка» из Коломны. Там получили 42 тысячи, 30 тысяч и 26 тысяч тонн молока.

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