Свыше 600 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья с января

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

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«Особенно важно, чтобы система пожаротушения в многоквартирных домах была исправной. Это задача как собственников, так и управляющих организаций», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он напомнил, что жильцы должны соблюдать правила пожарной безопасности, а управляющие компании - отвечать за обеспечение безопасности на территории общедомового владения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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