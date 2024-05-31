Свыше 600 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья с января
Управляющие компании под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали 650 систем пожаротушения и пожарных гидрантов в многоквартирных домах с начала года.
«Особенно важно, чтобы система пожаротушения в многоквартирных домах была исправной. Это задача как собственников, так и управляющих организаций», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он напомнил, что жильцы должны соблюдать правила пожарной безопасности, а управляющие компании - отвечать за обеспечение безопасности на территории общедомового владения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.
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