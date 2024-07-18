Свыше 600 нейрохиругических операций провели в больнице Подольска за год

Нейрохиргуческое отделение больницы обеспечено всем современным оборудованием и рассчитано на 30 коек. Там выполняют операции различной сложности: к ним относятся патологии сосудов головного мозга, опухоли различной локализации, доброкачественные невриномы, менингиомы.

По словам заведующего отделением нейрохиргугии Подольской областной клинической больницы Михаила Землянского, успешные операции возможны благодаря высококвалифицированным врачам и новейшему оборудованию.

Отделению нейрохирургии в Подольске уже 43 года, оно было основано одним из первых в Московской области. За это время накоплен большой опыт проведения операций на мозг.

Недавно здесь провели очередную сложную операцию по удалению новообразования в головном мозге. Пациентка поступила по экстренным показаниям. Ей сделали компьютерную томографию и выявили признаки опухоли. Оперативное вмешательство должно было убрать отек, который оказывал сильное воздействие на мозг.

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