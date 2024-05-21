Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю

Порядок складывается из нескольких факторов. Во-первых, объем бункеров рассчитывается исходя из числа жителей населенных пунктов или многоквартирных домов. Во-вторых, жители не оставляют мусор рядом с контейнерами, а в-третьих, соблюдается регулярный график вывоза мусора.

На прошлой неделе коммунальные службы устранили около 600 случаев навалов мусора около контейнерных площадок. Например, проведена уборка на 167 объектах в Ленинском городском округе, включая площадки в деревне Жабкино, на улице Центральной, 11А, и другие.

Более 100 объектов очистили за неделю в Одинцовском районе. Уборка была проведена на территории, прилегающей к контейнерным площадкам, на улице Фасадная, 9, 11, в Немчиновке, на улице Связистов, 4, 6, на улице Чистяковой, 72А, и других.

Представители ГУСТ МО подчеркнули, что мониторинг состояния контейнерных площадок будет продолжаться в течение всего сезона. Жителям также рекомендуется поддерживать чистоту.

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