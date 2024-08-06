Свыше 600 камер настроили для выявления непристегнутых водителей в Подмосковье

Всего с начала года в регионе насчитали более 470 тысяч непристегнутых водителей. По статистике, их количество увеличивается с потеплением. Так, с апреля по июль их было в шесть раз больше, чем с января по март.

«Если в январе–марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, то в апреле–июне - больше 400 тысяч», - пояснили в ведомстве.

На дорогах региона работают около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых распознают непристегнутые ремни.

Водителей призвали соблюдать правила и серьезно относиться к своей безопасности. По статистике, пристегнутые ремни снижают вероятность гибели на 45-50% для водителей и пассажиров передних сидений и на 25% для пассажиров сзади.

Штраф за нарушение правила составляет тысячу рублей.

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