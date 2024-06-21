Свыше 600 дворовых территорий обновят в Подмосковье до конца года

Исполняющий обязанности заместителя министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич представил доклад о мониторинге работ по благоустройству за минувшую половину 2024 года.

Он подчеркнул, что до конца года в различных муниципалитетах Подмосковья планируется обновить 620 дворовых территорий и благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в рамках программы «Пешком», которая сделает проход до социально значимых объектов региона более комфортным. На сегодняшний день выполнено 60% плановых работ по программе.

На заседании также объявили о введении нового праздника - Дня благоустройства. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Мероприятия подчеркнут важность развития региона.

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