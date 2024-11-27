Свыше 600 дворов благоустроили в Подмосковье с января

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, всего с января в Подмосковье благоустроили 627 дворов. Из них 27 - в Люберцах, 25 - в Химках, 24 - в Воскресенске, 23 - в Сергиевом Посаде и 22 - в Пушкино.

Как отметил глава министерства Владислав Мурашов, в следующем году в регионе преобразят еще свыше 500 дворов.

«Если позволят погодные условия, работы начнутся в апреле. Адресные перечни формируются органами местного самоуправления ежегодно на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с начала реализации программы было отремонтировано уже более 7,5 тысячи дворовых территорий», - сказал он.

Во дворах ремонтируют покрытие проездов и пешеходных дорожек, проводят озеленение, обновляют парковочные места, устанавливают урны и скамейки.

Внести предложения по благоустройству дворов жители могут в администрацию округа.