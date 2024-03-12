Свыше 600 детских площадок обновят в Подмосковье в 2024 году

Таблички с указанием улицы и номера дома важны не только для жителей, но и для навигации экстренных служб. С начала года под контролем инспекторов ГУСТ Московской области на фасадах МКД появилось еще 48 указателей.

Работы провели в 22 городских округах. Больше всего обращений поступило из Подольска. Новые таблички появились на улицах Маштакова (дома № 4А и № 5) и Советской (дом № 22/49), на Революционном проспекте (дом № 13). В Климовске указатели установили на фасаде дома № 2к1 в Больничном проезде.

Если на доме нет адресной таблички, об этом нужно сообщить в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал ЕДС МО.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».