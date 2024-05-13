Свыше 600 детей из Химок бесплатно отдохнут в летних лагерях

Летом школьники смогут отдохнуть и не выезжая за пределы городского округа. Будут работать 13 школьных лагерей с дневным пребыванием детей. Расписание следующее: с 10 июня по 9 июля и с 15 июля по 12 августа. Лагеря расположатся на базе школ № 19, 20, 21, 29, 30, «Перспектива», «Флагман», «Лига Первых», «Наследие», «Тридцать первая школа», «Лидер», «Луневская и лицей № 10.

«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства. Особое внимание многодетным семьям и семьям, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Подать заявку на получение путевки малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами и детьми-сиротами могут на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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