Свыше 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, с начала лета в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие более семи тысяч человек.

«Мы продолжаем акцию „Проверь свое здоровье в парке“ в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек», - сказал он.

Результаты обследований приходят жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациента направляют на дополнительное обследование в поликлинику.

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