09 января 2025, 23:24

Свыше 600 бригад энергетиков вышли на дежурства в Подмосковье в праздники

Мособлэнерго
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Электросетевое оборудование Подмосковья в новогодние праздники работало без серьезных сбоев. Так, с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года специалисты «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» находились в режиме повышенной готовности: дежурили 657 бригад и свыше 2,8 тысячи единиц техники.

Для обеспечения надежности электроснабжения специалисты провели внеплановые проверки сетей, а также дополнительно осмотрели линии и оборудование. Это помогло оперативно устранять локальные неисправности.

Например, 2 января в Пушкино при ремонте кабельных линий 6 кВ подачу электроэнергии на социальные объекты и жилые дома обеспечили по резервной схеме с использованием четырех передвижных электростанций. Помимо этого, 3 и 6 января аналогичные проблемы в Нахабине решили оперативными переключениями.

Отмечается, что средняя длительность восстановительных работ не превышала 60 минут. Аварийные бригады и техника «Россети» и «Мособлэнерго» работали до полного восстановления энергоснабжения.

Электричество
09 января 2025, 23:23
Минтранс Подмосковья ответил на жалобу люберчан на цены в маршрутках
РИА «Новости»
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Жители Люберец пожаловались на нарушение правил перевозки, хамство водителей маршрутных такси и необоснованное повышение стоимости проезда. Министерство транспорта Подмосковья ответило на обращение граждан.

Жалобу на перевозчиков записали жители ЖК «Томилино Парк». В частности, они возмутились повышением цен за проезд до 100 рублей.

В Минтрансе отметили, что для жителей этого жилого комплекса предусмотрено четыре муниципальных нерегулируемых маршрута, которые обслуживают коммерческие перевозчики.

«При перевозке пассажиров на территории Московской области на нерегулируемых маршрутах стоимость проезда устанавливается перевозчиками с учетом сложившихся затрат, конъюнктуры рынка и финансовых возможностей транспортной организации», - отметили в Минтрансе.

На всех маршрутах в Подмосковье, в том числе работающих по нерегулируемым тарифам, действуют льготы на оплату проезда по социальным картам. Также Минтранс напомнил, что на территории региона запрещена оплата проездных билетов за наличный расчет в салонах общественного транспорта.

В 2024 году на маршрутах к ЖК «Томилино Парк» к административной ответственности привлекли 34 водителя.

Люберцы Правила Водители
09 января 2025, 23:11
Муниципальные депутаты поздравили с Новым годом ветеранов в Химках
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Акцию «С новым годом, ветеран!» провели в Химках. Муниципальные депутаты округа поздравили героев с праздником.

В городском округе Химки завершилась акция «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия». К ней присоединились муниципальные депутаты. Так, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поздравил с праздником председателя местной общественной организации блокадников Ленинграда Надежду Туманову.

«Поздравить ветерана - это не только честь, но и наш долг. Молодежь должна помнить о таких героях и равняться на их подвиги. Подобные акции важны для старшего поколения, ведь они напоминают, что их заслуги ценят, а о них не забывают», - подчеркнул Васильев.

Добрую акцию поддержали и другие народные избранники. Надежда Смирнова, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Инна Монастырская и Валентин Герасимов лично встретились с героями или передали подарки через близких.

«Я имел честь поздравить Елену Елкину, которой в этом году исполнится 100 лет. Хотя ее здоровье не позволяет встречать гостей, мы передали подарок ее дочери. Отмечу, Елена Степановна - живая страница истории. В годы войны она помогала восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях, и помнить такие подвиги крайне важно», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Химки Ветераны Депутаты Новый год
09 января 2025, 23:06
Благотворительную акцию «Рождественская елка» провели в Химках
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В городском округе Химки прошел благотворительный праздник «Рождественская елка». Мероприятие организовали Химкинский церковный округ и коллектив театра «Наш дом».

Гостей праздника пригласили насладиться музыкальной постановкой «Волшебное правило». Атмосферу новогодней сказки создали яркие декорации и костюмы.

Также с наступившими праздниками детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. По завершении спектакля зрители смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению рождественских сувениров и получили сладкие подарки.

Отметим, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» в Химках провели множество праздничных программ, спортивных активностей и культурных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

Праздники Благотворительность Дети Химки Православное рождество
09 января 2025, 22:49
Фестиваль народных традиций прошел в Химках
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В Доме культуры «Брехово» городского округа Химки состоялся фестиваль народных традиций «Святки-Колядки: мир и согласие в традиционном представлении». Гостей праздника пригласили поучаствовать в увлекательных играх, хороводах и торжественном концерте.

Собравшихся посвятили в мир русских культурных традиций. Жители узнали об истории святочных гаданий и происхождении старинных обрядов. Также самые активные участники фестиваля смогли примерить традиционную одежду и украшения.

Отметим, что в Доме культуры «Брехово» работают театральные, хореографические и художественные студии. Обучиться мастерству могут все желающие: как взрослые, так и дети.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению культурных традиций. Так, в округе регулярно проводят тематические концерты, мастер-классы, лекции и многое другое.

Праздники Химки

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