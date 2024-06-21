Свыше 60 вопросов решили на выездной встрече администрации Химок с жителями

Во время выездных встреч с представителями администрации граждане обращаются напрямую к специалистам городских служб и профильных управлений. Там можно подать заявку на проведение ремонта, улучшение инфраструктуры, разрешение жилищных споров.

«Я обратился по поводу ремонта подъезда в нашем многоквартирном доме. Все обсудили, зафиксировали обращение. Надеюсь, что в скором времени специалисты приступят к работам. Выездная администрация - достаточно удобный формат, можно решить все вопросы рядом с домом, не надо далеко ехать», - рассказал житель микрорайона Сходня городского округа Химки Степан Новиков.

Следующий выездной прием проведут 27 июня с 16:00 до 20:00 в поселке Лунево, в доме № 26. С собой нужно взять паспорт.

Напомним, что с января в Химках провели 25 выездных администраций. Специалисты обработали 1300 обращений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».