Свыше 60 вопросов разобрали на выездном приеме администрации Солнечногорска в микрорайоне Тимоново

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Перед началом приема глава городского округа Константин Михальков встретился со старшими по домам, старостами и активистами микрорайона. Они обсудили развитие территории - состояние контейнерных площадок и работу общественного транспорта, а именно возвращение автобусов большого класса на маршрут № 25.

На встрече с депутатами и профильными специалистами администрации жители обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

«По каждому обращению дали подробные разъяснения, зафиксировали поручения. Отмечу, что сейчас Тимоново динамично развивается. В рамках президентских проектов и при содействии губернатора Андрея Воробьева здесь капитально отремонтировали стадион и культурно-досуговый центр, провели газификацию части деревни Тимоново, также в этом году будет благоустроена набережная озера Сенеж», - отметил Константин Михальков.