05 апреля 2024, 11:36

Свыше 60 вопросов разобрали на выездном приеме администрации Солнечногорска в микрорайоне Тимоново

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Выездной прием администрации Солнечногорска с участием главы муниципалитета Константина Михалькова прошел в микрорайоне Тимоново. Жители разобрали с профильными специалистами 61 вопрос по разным темам.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Перед началом приема глава городского округа Константин Михальков встретился со старшими по домам, старостами и активистами микрорайона. Они обсудили развитие территории - состояние контейнерных площадок и работу общественного транспорта, а именно возвращение автобусов большого класса на маршрут № 25.

На встрече с депутатами и профильными специалистами администрации жители обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

«По каждому обращению дали подробные разъяснения, зафиксировали поручения. Отмечу, что сейчас Тимоново динамично развивается. В рамках президентских проектов и при содействии губернатора Андрея Воробьева здесь капитально отремонтировали стадион и культурно-досуговый центр, провели газификацию части деревни Тимоново, также в этом году будет благоустроена набережная озера Сенеж», - отметил Константин Михальков.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск
05 апреля 2024, 11:49
Производители из Мытищ и Иванова договорились о сотрудничестве на встрече в молодежном центре «Импульс»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялась встреча с делегацией Ивановского регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Приезд коллег организовали с целью обмена опытом и укрепления партнерских связей между предпринимателями двух регионов. Гостей из Иваново встретил Председатель мытищинского отделения «Опора России» и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Роман Коробейкин.

Для гостей из Иванова провели экскурсию на производстве компании HARZ Labs, специализирующейся на разработке и производстве фотополимеров для 3D-печати.

«Очень нравится посещать подобные производства, потому что именно здесь и начинается прогресс для нашей страны. Ведь в тандеме с другими предприятиями происходит развитие многих технологических процессов», - отметила представитель делегации Ивановской области Елена Балашова.

В ходе визита прошел круглый стол в МЦ «Импульс», где представители обеих делегаций смогли поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы развития бизнеса.

Завершилась встреча экскурсией на выставку «Женское предпринимательство: сквозь века», организованной комитетом по развитию женского предпринимательства Московского областного отделения «Опора России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Мытищи Бизнес
05 апреля 2024, 11:40
Более 18 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК с начала года
Медиасток.рф
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Пассажиры ЦППК перевезли уже 18,1 тысячи велосипедов в поездах компании с января. Разместить транспорт можно в головном вагоне на специальных креплениях, а также в тамбуре.

Чаще всего велосипеды перевозили на Ярославском направлении - 3,8 тысячи раз с начала года. Следом идут Казанское и Курское - 3,1 и 2,1 тысячи поездок соответственно. Более 40% всех перевозок пришлось на март.

Провоз двухколесного транспорта в границах МЦД бесплатный в любое время года. Достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах или в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях - с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов. В остальное время стоимость велобилета составляет 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей в более дальних поездках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Поезда
05 апреля 2024, 11:40
Возможность ходить вернули 101-летней пациентке с переломом бедра в больнице Каширы
Медиасток.рф
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Женщина в возрасте 101 года поступила в Каширскую больницу с жалобами на сильную боль в области бедра, появившуюся после падения. Врачи диагностировали перелом правой бедренной кости со смещением. Это могло навсегда лишить пациентку способности самостоятельно передвигаться.

«Мы провели малоинвазивную операцию, во время которой сопоставили и зафиксировали кости специальным штифтом. Послеоперационный период прошел гладко, без осложнений, и уже на вторые сутки женщина смогла передвигаться с дополнительной опорой», - рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

Через две недели швы сняли. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо и придвигается самостоятельно.

Врачи отметили, что лечение жителей почетного возраста - настоящее искусство, требующее не только соответствующей квалификации травматолога и мастерства анестезиолога, но и несгибаемой воли самого пациента.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Больницы Врачи Кашира
05 апреля 2024, 11:38
Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске
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Корпоративный турнир по мини-футболу прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. В нем приняли участие шесть команд из разных предприятий округа: «Сантехстрой», «Юко», «МЭТР», «Горсвет», «Юнирол» и Lateres.

Победу одержала команда «Горсвет». Остальные участники отмечены благодарственными письмами, а призеры получили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Инициатором соревнований выступил Солнечногорский футбольный союз с поддержкой компании «Юко». Игры проводились по правилам мини-футбола: два тайма по 12 минут каждый.

Соревнования длились два дня. В первый день прошел групповой этап, где команды были разделены на две группы и сыграли между собой. По результатам групповых игр лучшие команды вышли в полуфинал, а затем - в финал.

«Приятно, что в нашем округе развитие спортивных направлений поддерживают коллективы крупных местных организаций. Уверен, что со временем к ним смогут присоединиться и другие предприниматели, что будет способствовать продвижению и популяризации данного спортивного формата», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Солнечногорск Футбол

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