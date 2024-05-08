Свыше 60 военных памятников облагородили в лесах Подмосковья

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, многие события войны проходили в лесах региона. Там русские солдаты боролись с захватчиками, которые рвались к Москве. Лес помогал маскировать артиллерию и танки.

«К празднику Великой Победы памятные места, братские могилы и мемориалы, расположенные на лесном фонде Московской области, сотрудники Комлесхоза приводят в порядок. Не забывают лесничие о них и в течение года - территория окашивается, по необходимости делается мелкий ремонт. Это дань памяти героям, отдавшим свои жизни за Великую Победу. Мы помним. Мы гордимся», - рассказал глава ведомства Евгений Агулов.

Большинство братских могил, обелисков и других памяников находится в местах ожесточенных боев на территории Волоколамского, Бородинского и Дмитровского лесничеств. В преддверии Дня Победы там провели субботники.

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