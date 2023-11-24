Свыше 60 устаревших аппаратов для рентгенов заменили в Подмосковье за два года

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, по программе в больницы поставляют новые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. Это необходимо для качественной диагностики.

«„Цифра“ имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента. С начала действия программы по замене аналоговой техники мы обновили уже 61 рентгеновский аппарат», - сказала она.

Так, новый аппарат для рентгена открыли в больнице в Электростали. Его будут использовать для пациентов в стационаре.

«Цифровая технология нового аппарата дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. Так как оборудование цифровое, оно дает возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Также появилась возможность просматривать снимки удаленно через информационные системы», - отметила главврач больницы Елена Тихонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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