31 мая 2024, 16:40

Свыше 60 уроков электробезопасности првоели в школах Подмосковья

Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» провели более 60 уроков электробезопасности для детей в преддверии летних каникул. Полезные знания получили более тысячи учеников учреждений Москвы и Подмосковья.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, детям рассказали об опасности электрического тока и о правилах обращения с домашней техников. Их предупредили об опасности рыбачить и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи и проникновения в подстанции.

Школьники также освоили «гусиный шаг», который позволяет выбраться из зоны действия напряжения. Кроме того, им показали способы оказания первой помощи пострадавшим от удала током.

«На уроках электробезопасности ребята получили возможность поближе познакомиться с профессией энергетика: примерить каску и диэлектрические перчатки, подержать в руках используемые в работе инструменты и приспособления», - добавили в министерстве.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что регион уделяет большое внимание вопросам электробезопасности и обучению детей правильному обращению с техникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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Дети Электричество Правила
02 июня 2024, 17:06
Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова из-за жары
Медиасток.рф
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Волонтеры Чехова по инициативе администрации округа бесплатно раздавали бутилированную воду в аномально жаркие дни. Акция прошла в наиболее популярных местах округа.

В конце мая температура воздуха в Подмосковье поднялась до 28 градусов. В жаркие дни восемь волонтеров по инициативе администрации Чехова раздавали на улицах бутилированную воду, чтобы не допустить обезвоживания у людей, находившихся на солнце. Акция прошла у автовокзала и на благоустроенной набережной реки Теребенки.

«Лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды», - пояснила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

В жаркий период лета прошлого года волонтеры раздавали воду два раза в неделю. В этом году в период аномально высоких температур планируют добавить еще одну точку, где можно будет бесплатно получить бутылку воды, - городской парк.

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Волонтеры Чехов Погода
02 июня 2024, 16:40
Развитие агропромышленного комплекса «Родина» обсудили в Воскресенске
Медиасток.рф
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Производственные мощности агрокомплекса «Родина» в Воскресенске минимизированы из-за отсутствия земель. Глава округа побывал на предприятии с рабочим визитом, чтобы обсудить решение проблемы.

Сегодня на предприятии трудятся более 200 человек. За прошлый год они заготовили 45 тысяч тонн сенажа, силоса и сена и надоили порядка 14 тысяч тонн молока. Решение земельного вопроса поможет агрокомплексу развиваться в полную силу, а также создавать новые рабочие места.

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Вместо 5000 гектаров земли в этом году сотрудники агрокомплекса «Родина» обработают только 1700. Дело в том, что часть земель последние 10 лет обрабатывалась в бывшем совхозе «Ачкасова», но теперь у нее появился новый хозяин. Для заготовки комбикорма в привычных объемах «Родине» нужны дополнительные земельные угодья. Проблему обсудили директор предприятия и глава округа.

«Мы с Михаилом Михайловичем проговорили все вопросы, я дал поручение своему заместителю посмотреть землю, которую можно использовать под сельское хозяйство. Все, что возможно, мы выделим. И сделаем все, чтобы производство дальше развивалось» - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Основное направление агрокомплекса - животноводство, поэтому заготовки комбикорма - один из ключевых вопросов развития.

Сельское хозяйство Воскресенск Экономика
02 июня 2024, 16:09
Жители Воскресенска прошли диспансеризацию в парке «Кривякино»
Медиасток.рф
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Выездная диспансеризация возобновила работу в Воскресенске. Жители могли сдать анализы, пройти диагностику, а также получить консультацию специалиста.

Проверил работу местных служб, пообщался с жителями и оценил удобство выездной диспансеризации и глава округа.

«Это мероприятие у нас проходит дважды в месяц. Время подбирают время так, чтобы было не жарко - с девяти утра до часу дня», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Следующая выездная диспансеризация в парке «Кривякино» пройдет восьмого июня. Летом прошлого года свое здоровье в ее рамках проверили более 650 человек.

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В парке «Кривякино» вновь заработала выездная диспансеризация. Каждый житель Воскресенска мог бесплатно пройти здесь медицинское обследование.

«Работают терапевты, можно проверить кровь на глюкозу и холестерин, сделать кардиограмму и пройти флюорографию. Также пациенты заполняют анкету. По ее результатам выявляются факторы риска социально-значимых заболеваний», - пояснила заведующая поликлиникой № 4 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Анна Пушечникова.

К таким заболеваниям, к примеру, относятся туберкулез, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Результаты диспансеризации передадут в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Если выявят отклонение от нормы - его пригласят на прием к терапевту.

Диспансеризация Воскресенск Парки
02 июня 2024, 15:46
Футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» провели в Домодедове
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фестиваль «ЦСКА — все сюда!» прошел в Домодедове на стадионе «Авангард». Юные футболисты продемонстрировали профессионалам быстроту, ловкость, силу и точность удара. Все участники получили электронный сертификат, а у самых талантливых ребят появился шанс пройти обучение в знаменитой академии и СШОР «Олимп».

​«Стадион „Авангард“ в Домодедове - одна из ведущих футбольных локаций во всей Московской области. Здесь работают прекрасные спортивные школы. Представители столичной команды проводят футбольные мастер-классы и тестирование юных футболистов. Уверен, что в вопросах развития футбола у Домодедова не будет проблем», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Разминку и мастер-класс для юных футболистов провел трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны Алан Дзагоев, а после раздал автографы всем почитателям его таланта.

Кроме того, посетители получили уникальную возможность сфотографироваться с Кубком УЕФА, увидеть выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation, ярмарку российских брендов и павильон здоровья, где все желающие смогли пройти экспресс диагностику.

Следующий футбольный фестиваль проведут в Одинцове, 15 июня. В соревнованиях примут участие ребята 10-11 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Школы Футбол Фестивали

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