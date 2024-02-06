Свыше 60 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью по телефону доверия в 2023 году

Как рассказали глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить помощь по телефону жители могут бесплатно. Обратиться в службу могут как дети, так и взрослые.

«За прошлый год на телефон доверия обратилось порядка 63 тысяч жителей Подмосковья, а сначала года их получено более пяти тысяч. Конечно, телефон доверия - это в первую очередь психологическая помощь профессиональных специалистов», - сказала она.

Телефон доверия доступен по номеру 8-800-2000-122. Подробности можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».