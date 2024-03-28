Свыше 60 тысяч квадратных метров общественных территорий очистили от мусора в Истре с начала недели

Как рассказали в администрации округа, автопарк МБУ «ДОДХИБИМР» полностью подготовился к сезону весенней уборки. В первую очередь порядок наводят на дорогах и тротуарах. С них убирают песок, грязь и мелкий мусор. С начала недели коммунальщики расчистили около 60 тысяч квадратных метров территорий.

«Кроме этого, с помощью ручного инвентаря порядок наводят и дворники. Ручным трудом уборка производится на парковках, детских игровых площадках, во дворах», - добавили в ведомстве.

По нормативу в теплый сезон уборку проводят один раз в две недели.

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