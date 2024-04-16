Свыше 60 школ и детских садов откроют в Подмосковье после капитального ремонта 1 сентября

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, капитальный ремонт школ и детских садов ведут в 36 округах области. В зданиях обновляют фасады и кровли, меняют окна и коммуникации, проводят отделку помещений, а также устанавливают новое оборудование и мебель.

«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

В учреждениях создадут комфортную и безопасну среду, в том числе для детей-инвалидов.

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