Свыше 60 км тротуаров вдоль региональных дорог построят в Подмосковье в 2024 году

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проведут в 35 городских округах. Больше всего работ проведут в Чехове, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Шатуре и Пушкино.

«В этом году также запланировано обустроить больше 60 километров новых тротуаров в 35 городских округах, отмечу, что по результатам голосования жителей на портале «Добродел» будет построено свыше 18 километров. К работам планируется приступить при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершить осенью», - сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, тротуар протяженностью около семи километров построят в Чехове на улицах Чехова и Гагарина, а также в деревнях Чепелево, Кулаково, Молоди, Сенино, Сидориха и Троицкое. Еще 5,5 километра появятся на улице Володарского в Наро-Форминске и деревнях Крюково, Плесенское, Любаново и Таширово.

Всего за пять лет в Подмосковье построили более 640 километров тротуаров вдоль региональных дорог.

Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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