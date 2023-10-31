Свыше 60 картин Ивана и Алексея Букакиных представят на выставке в Коломне

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Иван и Алексей Букакины продолжают традицию реалистичной школы живописи. Их работы представлены как в российских, так и зарубежных собраниях.

Выставка продлится до 26 ноября. Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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