05 июля 2024, 15:09

Свыше 60 бизнесменов Подмосковья приняли участие в тренингах по продвижению

центр "Мой бизнес" Московской области
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Бесплатные тренинги для предпринимателей Подмосковья завершили в Московском областном филиале Президентской академии. Обучение для бизнесменов состоялось в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Свыше 60 граждан приняли участие в абсолютно бесплатных тренингах, в ходе которых прошли обучающие сессии: «Разработка контента: что снимать, как оформлять», «Создаем контент для соцсетей», «Применение проектного подхода в бизнес-планировании» и «Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта».

Слушатели получили навыки применения проектного подхода в бизнес-планировании, оценки эффективности выполнения бизнес-плана, а также научились разрабатывать и создавать контент для продвижения своего продукта или услуги.

Соответствующие мероприятия проводятся в регионе в рамках поддержки предпринимателей, которые работают на территории Московской области.

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Бесплатные тренинги для предпринимателей Подмосковья завершили в Московском областном филиале Президентской академии. Обучение для бизнесменов состоялось в рамках реализации нацпроекта \"Малое и среднее предпринимательство\".

Нацпроекты Поддержка предпринимателей в Московской области
05 июля 2024, 15:47
Главное — диалог с людьми. Подмосковный депутат Александр Ходырев — о 38-летнем опыте работы
Аппарат правительства Российской Федерации
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Председатель Совета депутатов Королева Александр Ходырев, который сегодня получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», рассказал о своих рабочих задачах regions.ru. По его словам, главное — это работа с жителями и личный контроль за всем, что происходит в округе.

В муниципальной власти Ходырев работает уже больше 38 лет. Принимал участие в реализации разных государственных программ - от благоустройства до ремонта дорог.

«Сейчас, как никогда, стоит острый вопрос именно общения с жителями. То, на что нас настраивают наш президент и губернатор Андрей Воробьев. Это именно работа с населением, работа во дворах», - подчеркнул депутат.

Народный избранник рассказал, что постоянно встречается с людьми, принимает их пожелания, работает с обращениями. Для удобства жителей, на каждый дом в Королеве составили инвестиционный паспорт, в котором запланировали работы на несколько лет вперед. Эта работа ведется при взаимодействии с главой Королева Игорем Трифоновым.

Другая важная часть трудовой повестки депутата - это контроль за бюджетными средствами. У Совета есть исключительные полномочия утверждать бюджет, вносить изменения.

«Контролируя функции расходования средств, я контролирую весь ход событий на территории Королева на сегодняшний день», - подчеркнул председатель.

Уже осенью в городе планируют открыть новую музыкальную школу в микрорайоне Юбилейный. Стадион «Чайка» реконструируют, а в микрорайоне Первомайский строят еще одно образовательное учреждение. Александр Ходырев рассказал, что проводит много времени на этих объектах, и местные жители постоянно находятся рядом с ним. Вместе им удается лучше контролировать ход работ. В конечном итоге такое взаимодействие помогает менять жизнь в муниципалитете к лучшему.

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Председатель Совета депутатов Королева Александр Ходырев, который сегодня получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», рассказал о своих рабочих задачах regions.ru. По его словам, главное - это работа с жителями и личный контроль за всем, что происходит в округе.

Депутаты Королев
05 июля 2024, 15:44
Получение ветеринарного свидетельства формы № 1 упростили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Новый онлайн-сервис запустили на территории Московской области. Он значительно упрощает процедуру получения ветеринарного свидетельства формы № 1 на перевозку домашнего животного.

Владельцам животных больше не требуется стоять в очередях в ветеринарных клиниках и ждать приема специалиста, поскольку получить документы теперь можно через портал госуслуг. Жители Подмосковья могут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на прием или даже вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства более удобным и быстрым.

Сервис предоставляется бесплатно, а результат направляется в личный кабинет заявителя. Получение ветеринарного свидетельства формы № 1 занимает всего один день, что также является значимым преимуществом нового онлайн-сервиса.

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Животные Госуслуги
05 июля 2024, 15:12
Более 6 тысяч дверей в подъезды отремонтировали в Подмосковье за полгода
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Управляющие компании Подмосковья отработали 6,5 тысячи заявок на ремонт входных дверей за полгода. Чаще всего требовалось починить доводчики или пружины.

Двери в подъезд препятствуют доступу в дом посторонних и закрывают тепловой контур, а также помогают соблюдать температурно-влажностный режим в местах общего пользования.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что при неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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ЖКХ
05 июля 2024, 14:33
Новую схему обмана пенсионеров раскрыли в ГУРБ Подмосковья
Медиасток.рф
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Мошенники нашли новый способ получения данных пожилых людей, который позволяет оформлять на жертву кредиты и займы. Преступники представляются сотрудниками Социального фонда России и предлагают увеличить размер пенсии.

В ГУРБ Подмосковья рассказали, что пожилым людям звонят по телефону и говорят, что у них обнаружен неучтенный трудовой стаж. Это позволит существенно увеличить размер пенсии и вскоре жителя пригласят на консультацию в МФЦ или отделение Социального фонда России для решения вопроса. Чтобы втереться в доверие, мошенники заранее узнают реальные адреса этих учреждений и правильно называют их.

Когда пенсионер проявил заинтересованность, преступник сообщает, что для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН. А также потребуется назвать код из СМС-сообщения.

Получив эту информацию, злоумышленники получают доступ к учетной записи жертвы на портале госуслуг и могут оформить кредиты.

Чтобы этого не произошло, в ГУРБ советуют класть трубку при поступлении подозрительных звонков и не разговаривать с мошенниками. Настоящие сотрудники государственных служб никогда не звонят с подобными вопросами. Не сообщайте посторонним свои личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от аккаунтов.

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Пенсионеры Мошенничество

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