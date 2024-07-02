Свыше 6 тысяч случаев незаконной торговли устранили в Подмосковье с начала года

«Данный вид деятельности без оформленных надлежащим образом документов создает условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей», - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что несанкционированная торговля попадает под статью, согласно которой нарушителям предстоит выплатить штраф от 500 до двух тысяч рублей. С начала года в Подмосковье по указанной статье составили более 600 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, оформить заявку на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов в схему можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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