Свыше 6 тысяч подростков нашли работу на лето в Подмосковье

«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, всего за летний сезон в регионе намерены трудоустроить свыше 20 тысяч ребят. Подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет. Отмечается, что самыми популярными профессиями на данный момент стали администратор, вожатый в лагере и библиотекарь.

Найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».

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