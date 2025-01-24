Свыше 6 тысяч обучений провели для работников «Мособлэнерго» за год

Всего за год для сотрудников «Мособлэнерго» провели 6,5 тысячи обучений и почти две тысячи мероприятий, направленных на проверку полученных знаний по электробезопасности.

Помимо этого, в 2024 году в филиалах организовали комитеты по охране труда. В их состав вошли активисты из числа работников трудовых коллективов. Самые высокие результаты по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ продемонстрировал комитет охраны труда в Щелкове.

По итогам работы в 2024 году компания разработала стратегию развития культуры безопасности труда на 2025 год.