09 апреля 2024, 12:12

Свыше 6 тысяч неправильно припаркованных машин выявили в подмосковных ЖК с начала года

Медиасток.рф
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Свыше шести тысыяч припаркованных не по правилам машин выявили в дилых комплексах Подмосковья с начала года. Это на 30% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, нарушения выявили на территории 46 жилых комплексов.

«За нарушение правил парковки отправили на спецстоянки 6095 транспортных средств, при этом наибольшее число нарушений пришлось на Ленинский округ, Красногорск, Люберцы и Одинцово - 6068», - пояснил заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

Больше всего нарушений выявили в ЖК «Павшинская Пойма». Это 1,4 тысячи случаев. Еще 1025 - в ЖК «Пригород Лесное», 823 - в ЖК «Люберцы Парк», 578 - в ЖК «Самолет» и 566 - в ЖК «Восточное Бутово».

В ведомстве добавили, что переместить машину на штрафстоянку могут из-за нарушений требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Жителей призвали не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

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Машины
09 апреля 2024, 12:24
Уроки электробезопасности провели для школьников 3 округов Подмосковья
Мособлэнерго
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Школьники Коломны, Воскресенска и Серпухова изучили правила электробезопасности. Уроки для ребят провели представители «Мособлэнерго». Занятия на тему «Электричество — не игрушка!» провели для учащихся 5-7 классов воскресенской школы № 17, коломенских школ № 14 и № 17 и оболенской средней школы.

Подобные занятия компания проводит ежегодно. Школьникам рассказывают о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности.

В этот раз энергетики продемонстрировали учащимся средства индивидуальной защиты от поражения током, которые используют в своей работе электромонтеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Школьники
09 апреля 2024, 12:11
Подмосковные школьники сдадут макулатуру на экопроекте «Разделяй и умножай»
Минэкологии МО.
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Новый этап проекта «Разделяй и умножай» начался в Подмосковье. В нем примут участие школьники региона, которые соберут на переработку макулатуру и пластиковые крышки.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в этом году проекту исполнилось пять лет. Его участниками станут школьники и воспитанники образовательных учреждений, для них проведут просветительские занятия на тему раздельного сбора отходов.

Проект «Разделяй и умножай» - один из самых масштабных в стране по экологическому просвещению. В нем участвуют шесть регионов, и Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году на переработку удалось направить 220 тонн макулатуры и шесть тонн пластиковых крышек.

«Важно отметить и благотворительную составляющую проекта: дети собирают также ненужную текстильную продукцию, отбирают вещи, пригодные для дальнейшего использования, и отправляют их нуждающимся», - добавили в министерстве.

Первые мероприятия проекта уже прошли в Раменском. Там школьники собрали более 600 килограммов крышек.

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Школьники Переработка
09 апреля 2024, 11:39
Более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов для семей с детьми выдали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Льготную ипотечную программу для семей с детьми президент Путин поручил продлить до 2030 года. В Подмосковье эта мера поддержки востребована — с начала года банки выдали уже свыше пяти тысяч таких кредитов.

«Наш регион занимает второе место по количеству заявок по „семейной ипотеке“. В этом году уже выдано более пяти тысяч льготных кредитов на почти 37 миллиардов рублей», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Помимо семейной ипотеки, многодетные семьи Московской области также могут получить выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Им предоставляют бесплатные земельные участки. Семьи, имеющие семь и более детей, или где одновременно родилось трое детей, могут получить региональный сертификат на улучшение жилищных условий.

В банк, участвующий в программе. Их список можно посмотреть по ссылке.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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Дети Семья Ипотека Мособлдума Льготная ипотека
09 апреля 2024, 11:23
Творческий фестиваль «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде в апреле
Министерство культуры и туризма Московской области
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Областной фестиваль-конкурс «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде 10 и 11 апреля. На нем представят свыше 150 танцевальных и музыкальных номеров.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, участники представят номера в номинациях «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Современная хореография», «Народный танец», «Стилизация Народного танца», «Классический танец», «Постановочный бальный танец» и «Оригинальный жанр». Всего зрители увидят 90 хореографических выступлений, 78 - вокальных и 15 в направлении циркового искусства.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

«Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», - добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Театры Фестивали

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