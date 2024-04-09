Свыше 6 тысяч неправильно припаркованных машин выявили в подмосковных ЖК с начала года

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, нарушения выявили на территории 46 жилых комплексов.

«За нарушение правил парковки отправили на спецстоянки 6095 транспортных средств, при этом наибольшее число нарушений пришлось на Ленинский округ, Красногорск, Люберцы и Одинцово - 6068», - пояснил заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

Больше всего нарушений выявили в ЖК «Павшинская Пойма». Это 1,4 тысячи случаев. Еще 1025 - в ЖК «Пригород Лесное», 823 - в ЖК «Люберцы Парк», 578 - в ЖК «Самолет» и 566 - в ЖК «Восточное Бутово».

В ведомстве добавили, что переместить машину на штрафстоянку могут из-за нарушений требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Жителей призвали не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

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