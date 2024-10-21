Свыше 6 тысяч медиков Подмосковья приняли участие в акции профсоюзов

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акция была направлена на продвижение семейных ценностей и прошла под девизом «Достойный труд - основа благополучия семьи».

По словам заведующего организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Тодоренко, профсоюзы организовали более 100 мероприятий. Свыше 70 из них прошли на уровне городов и районов. Это конкурсы видеороликов, собрания коллективов, интеллектуальные игры, профориентационные мероприятия для школьников и многое другое.

«Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», - отметил он.

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