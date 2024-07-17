Свыше 6 тысяч камер с нейросетью будут следить за уличной торговлей в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер и выявляет торговые точки на улице. Он определяет объекты по расположению, внешнему виду и другим характеристикам, а затем передает данные в администрацию округа.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, такой вид контроля внедрили во всех муниципалитетах региона. Система определяет торговые точки с точностью до 97%.

«Использование ИИ-технологии позволяет ускорить выявление и устранение нарушений. В результате жители Подмосковья смогут приобретать более качественные и безопасные товары. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли», - рассказала она.

После выявления такой точки, на место выезжает ответственный исполнительно. Он осматривает объект и подтверждает или опровергает нарушение.

Узнать больше о практиках внедрения нейросетей в Подмосковье можно по ссылке.

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