18 июля 2024, 18:44

Свыше 6 миллионов избирателей зарегистрировались в Подмосковье

Медиасток.рф
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Почти 6,1 миллиона избирателей зарегистрировались на территории Московской области. Соответствующую информацию представили в Мособлизбиркоме на 1 июля.

Наибольшее количество граждан, имеющих право голоса, числятся зарегистрированными в Балашихе - 381 304 человека. Также среди лидеров в числе избирателей находятся Одинцовский городской округ и Люберцы - 314 659 и 267 963 гражданина соответственно.

Наименьшим по численности избирателей является городской округ Восход, где числится 1356 человек с правом голоса. Согласно статистике за период с 1 января по 1 июля 2024 года, количество избирателей в Подмосковье увеличилось на 26 тысяч человек.

Более подробную информацию о численности избирателей можно найти на сайте ИКМО в разделе «Численность избирателей».

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Статистика Выборы
18 июля 2024, 18:17
Администрация Мытищ провела встречу с жителями в спорткомплексе «Дружба»
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Встреча в формате выездной администрации прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба» в Мытищах. Жители задали более 60 вопросов.

В мероприятии поучаствовали руководители муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций и профильные специалисты.

Большая часть вопросов касалась тем благоустройства, землеустроительства и состояния дорог. Специалисты решили некоторые вопросы на месте, остальные - взяли на контроль.

Встречи в таком формате проходят в Мытищах регулярно. Отзывы можно оставить в анкете обратной связи по ссылке.

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Благоустройство Мытищи
18 июля 2024, 18:05
Турнир «Кубок футбольных мам» пройдет в Коломне 20 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команды из Москвы и Подмосковья приедут на «Кубок футбольных мам» в Коломну. Соревнования состоятся на стадионе «Труд» 20 июля, о чем сообщили в Минспорте региона.

За трофей сразятся команды из Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска, Раменского и Шатуры. Мероприятие начнется в 9:30 на стадионе «Труд». На церемонии открытия выступят солистки студии эстрадного вокала «7 нот» из Коломны.

«Футбольные мамы» - победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Коломна Футбол
18 июля 2024, 17:18
Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Голосовой помощник Светлана в Московской области занимается обзвоном пациентов после приезда скорой помощи с целью оценки качества предоставленных услуг. Робот контактирует с теми, кто воспользовался услугами скорой помощи, и просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важность поддержки медицинских работников и объявил о проведении голосования для пациентов, чтобы определить лучшую бригаду скорой помощи в регионе. Победители в голосовании получают денежную премию.

«За II квартал робот Светлана собрала более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года свыше 500 тысяч», - добавил Алексей Сапанюк.

Согласно результатам второго квартала 2024 года, лучшей бригадой стала команда Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи. Ее состав включает в себя врача - Эдуарда Чернышова, фельдшера - Евгению Колкину, медицинского брата - Михаила Маклецова, и водителя - Алексея Плещева.

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Здравоохранение Скорая помощь Врачи Медицина
18 июля 2024, 17:16
Почти 90 тысяч книг взяли в библиотеках Химок этим летом
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Библиотеки Химок предоставили жителям округа почти 90 тысяч книг за это лето. Самыми популярными жанрами оказались художественная литература, публицистика и классические произведения из курса школьной программы.

Самой посещаемой библиотекой Химок является библиотека № 3. Ее сотрудники выдали гражданам около 20 тысяч произведений с начала ле6та. Центральная детская библиотека предоставила свыше 15 тысяч экземпляров, а библиотека № 4 - восемь тысяч.Постоянные посетители учреждения - это дошкольники, ученики общеобразовательных учреждений, студенты и пенсионеры. Всего жители воспользовались 17 библиотеками округа.

«Сегодня библиотеки - это не просто место, где хранятся книги. Библиотеки привлекают горожан разнообразными мероприятиями: здесь проводят мастер-классы, образовательные лекции, встречи с известными писателями и презентации новых изданий», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее в парке «Дубки» начала действовать станция буккроссинга. Каждый желающий может взять понравившееся произведение или пополнить летнюю читальню экземплярами из домашней библиотеки. Зоны буккроссинга установлены также в парке «Экоберег» и в некоторых жилых комплексах.

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