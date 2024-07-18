Свыше 6 миллионов избирателей зарегистрировались в Подмосковье

Наибольшее количество граждан, имеющих право голоса, числятся зарегистрированными в Балашихе - 381 304 человека. Также среди лидеров в числе избирателей находятся Одинцовский городской округ и Люберцы - 314 659 и 267 963 гражданина соответственно.

Наименьшим по численности избирателей является городской округ Восход, где числится 1356 человек с правом голоса. Согласно статистике за период с 1 января по 1 июля 2024 года, количество избирателей в Подмосковье увеличилось на 26 тысяч человек.

Более подробную информацию о численности избирателей можно найти на сайте ИКМО в разделе «Численность избирателей».

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