Свыше 58 километров дорог отремонтировали в Рузе за сезон

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 29 километров отремонтировали на дороге от улицы Социалистической до улицы Майора Алексеева в поселке Колюбакино. Этот участок ведет к нескольким деревням, а также трассам А-108 и ЦКАД.

Покрытие также обновили на дорогах от поселка Беляная Гора до деревни Филатово, от поворота на деревню Новокурово до поселка Беляная Гора, от деревни Ракитино до улицы Федеративной и многих других. Это сделало комфортнее проезд к школам, больницам и другим важным социальным объектам.

Всего в этом году в Рузе отремонтируют 10 муниципальных дорог. На последней из них работы завершат в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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