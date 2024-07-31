Свыше 57 тысяч учебников закупили для школ Солнечногорска к 1 сентября
Образовательные учреждения Солнечногорска полностью обеспечили учебниками к новому учебному году. Для школ закупили более 57,3 тысячи экземпляров новых книг.
Приобрели образовательные пособия благодаря субвенции из бюджета Московской области.
Потрачено уже порядка 90% средств, выделенных регионом. Оставшуюся часть израсходуют на единые государственные учебники по истории, которые выйдут в октябре.
«Мы закупили 57 350 экземпляров учебников и обеспечили в полном объеме все школы. В Радумльский лицей-интернат мы выдали порядка 1500 экземпляров, в Берсеневскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья поставили около 1000 учебников. Многие школы уже приняли от поставщика книги. Поставка учебников в образовательные учреждения у нас продолжится до 25 августа», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Для построенной школы в деревне Голубое и нового корпуса Поваровской школы также закупили новые книги.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского сада в Солнечногорске.
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